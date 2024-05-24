В Ашхабаде началось заседание Совета глав правительств СНГ

Сегодня в туркменской столице началось заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств. Для участия в заседании СГП СНГ в Ашхабад прибыли представительные делегации стран-членов Содружества. Местом проведения заседания стал столичный отель «Гарагум».

«Являясь ассоциированным членом СНГ, нейтральный Туркменистан демонстрирует приверженность равноправному плодотворному диалогу на пространстве Содружества, что отвечает приоритетам внешнеполитического курса Отчизны, инициированного Национальным Лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедовым и ныне успешно претворяемого в жизнь Президентом Сердаром Бердымухамедовым. Одним из ключевых векторов этой стратегии выступает широкое конструктивное сотрудничество – как в двустороннем, так и в многостороннем формате, по линии авторитетных международных и региональных организаций и структур.

Выстраивая отношения с государствами-членами СНГ и в целом партнёрство в рамках Содружества на прочном фундаменте дружбы и добрососедства, исторически сложившихся связей, Туркменистан регулярно участвует в важных встречах и форумах в формате СНГ, а также является местом их проведения. Занимая активную позицию в вопросах межгосударственного взаимодействия, наша страна предпринимает в данном направлении последовательные шаги и выдвигает конкретные инициативы», – говорится в сообщении TDH.