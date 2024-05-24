Акылбек Жапаров прибыл в Ашхабад на Совет глав правительств СНГ

В столице Туркменистана 24 мая пройдет заседание Совета глав правительств стран Содружества Независимых Государств. Одним из первых в Ашхабад прилетел глава кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров, передает «МИР 24».

Высокого гостя встретили у трапа представители администрации Президента Туркменистана. Ожидается, что на заседании главы правительств СНГ рассмотрят более 12 вопросов торгово-экономического взаимодействия в рамках Содружества.