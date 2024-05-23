Центр доступа к информации Туркменистана признан лучшим по оценке NIA Республики Корея

Центр доступа к информации (IAC) Туркменистана признан лучшим в 2024 году по оценке Национального агентства информационного общества (NIA) Республики Корея.

Оценка проводилась по результатам деятельности в предыдущем году среди аналогичных центров, действующих в 56 странах мира, сообщает издание «Туркменистан: Золотой век».

Присуждение награды Best IAC Center Award 2024 является высокой оценкой многоплановой работы IAC Туркменистана по содействию цифровизации и продвижению инклюзивного образования в стране, по изучению корейского языка и ознакомлению туркменистанцев с культурой Кореи.

NIA направило в ашхабадский IAC письмо с поздравлением с этим выдающимся достижением и приглашением принять участие в программе обучения администраторов Центра доступа к информации (IAC) в 2024 году.

В тренинге, который будет проходить с 27 мая по 7 июня этого года в офисе Национального агентства информационного общества Республики Корея в Сеуле, примут участие представители 9 стран, в том числе сотрудники Центра доступа к информации Туркменистана Аманбиби Худайгулыева и Сурай Амандурдыева.

Центр доступа к информации в Ашхабаде, функционирующий на базе Инновационно-информационного центра Министерства образования Туркменистана, оснащённый современным оборудованием, был создан в сотрудничестве с NIA министерства науки и информационно-коммуникационных технологий Республики Корея.