Туркменистан и Португалия упрочняют партнерство на международной арене

Заместитель министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимова провела встречу со специальным представителем МИД Португалии Педро Мотиньо де Алмейда, сообщает пресс-служба туркменского МИД.

Стороны отметили, что Туркменистан и Португалия демонстрируют общий подход к решению глобальных проблем через многосторонние механизмы, подчеркивая важность консолидации усилий и коллективной ответственности на международной арене. Партнерство двух стран на площадках влиятельных международных структур свидетельствует об их стремлении к укреплению многостороннего сотрудничества.

В ходе встречи также была подчеркнута необходимость наращивания двустороннего торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия с учетом имеющегося потенциала.