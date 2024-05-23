Студент из Туркменистана одержал победу в олимпиаде по общей физике в Румынии

Говшут Акмырадов, студент 3 курса факультета киберфизических систем Инженерно-технологического университета Туркменистана имени Огуз хана занял 1 место в XII Международной олимпиаде по общей физике «Ион И.Агарбичану», которая проходила среди студентов инженерных специальностей в столице Румынии.

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», олимпиада включала в себя 2 направления – классическая и современная физика, в которые вошли теоретический и практический туры. Говшуту Акмырадову принесло победу участие в конкурсе по современной физике.

Олимпиада проводилась 18 мая Политехническим университетом Бухареста, где с рабочим визитом находилась туркменская делегация в составе профессоров, преподавателей и студентов Инженерно-технологического университета Туркменистана имени Огуз хана.

В престижном международном конкурсе приняли участие студенты ведущих профильных университетов из восьми стран мира.