Сотрудничество Туркменистана со Скандинавскими странами выходит на новый уровень

Заместитель министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимова провела совместную встречу с послами Норвегии и Швеции в Туркменистане — Джоном Микалом Квистадом и Томасом Данестадом соответственно, передает пресс-служба туркменского МИД.

Целью переговоров стало обсуждение расширения взаимодействия Туркменистана со скандинавскими государствами в рамках Европейского Союза, в частности в контексте инициативы ЕС Global Gateway.

В ходе встречи дипломаты выразили заинтересованность в активизации торгово-экономического сотрудничества и установлении более тесных контактов между деловыми кругами стран.

Важным аспектом развития отношений участники считают продвижение культурно-гуманитарного партнерства. В числе возможных совместных проектов рассматриваются организация Дней культуры, проведение выставок и других масштабных мероприятий в области культуры и искусства.