Сердар Бердымухамедов поздравил То Ламу с избранием на пост Президента Вьетнама

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил сердечные поздравления То Ламу в связи с его избранием на пост Президента Социалистической Республики Вьетнам, сообщает TDH.

Пользуясь этой приятной возможностью, глава государства выразил Президенту То Ламу пожелания крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, а также больших успехов во всех начинаниях и деятельности, направленной на прогресс и процветание народа Социалистической Республики Вьетнам.