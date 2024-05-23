Президент Туркменистана принял Генерального секретаря СНГ

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с Генеральным секретарем Содружества Независимых Государств Сергеем Лебедевым, прибывшим в Ашхабад для участия в предстоящем заседании Совета глав правительств СНГ, пишет TDH.

Сергей Лебедев выразил искреннюю признательность главе Туркменского государства за активную поддержку развития конструктивного сотрудничества на пространстве СНГ, направленного на общее благополучие стран-участниц. Он особо отметил инициативный подход Туркменистана к укреплению экономических и гуманитарных связей в рамках Содружества с учетом современных реалий и перспектив.

Приветствуя гостя, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистан совместно с Исполнительным комитетом СНГ провел масштабную подготовительную работу для организации предстоящего заседания на высоком уровне. Глава государства выразил убежденность, что встреча предоставит хорошую возможность для обсуждения ключевых направлений и перспектив сотрудничества в рамках СНГ, а ее итоги послужат дальнейшему укреплению многостороннего взаимодействия.

Президент Туркменистана констатировал, что сотрудничество в формате Содружества Независимых Государств является одним из приоритетных направлений внешнеполитической стратегии нейтрального Туркменистана. Как ассоциированный член СНГ, Туркменистан занимает инициативную позицию в вопросах взаимодействия на пространстве Содружества, активно участвует в экономических и культурно-гуманитарных программах, в стране регулярно проводятся мероприятия СНГ.

В числе основных направлений совместной деятельности – использование существующих возможностей в сферах экономики, торговли, энергетики, транспорта, связи и телекоммуникаций, а также укрепление отношений в научно-образовательной, культурной и спортивной областях.

Президент Сердар Бердымухамедов сообщил, что по инициативе Туркменистана на предстоящем заседании Совета глав правительств будет рассмотрен проект Решения об объявлении Ашхабада Городом новых спортивных возможностей Содружества. Он выразил уверенность, что принятие этого документа послужит дальнейшему укреплению дружественных связей между странами СНГ.

Сергей Лебедев, в свою очередь, отметил, что Ашхабад обладает всей необходимой инфраструктурой для организации международных спортивных мероприятий мирового уровня и подтвердил статус Туркменистана как центра крупных спортивных соревнований.

В контексте изменения климата, с которым столкнулось человечество, стороны подчеркнули целесообразность активизации усилий в решении вопросов охраны окружающей среды, включая развитие «зеленых» технологий.

Подводя итоги встречи, Президент Сердар Бердымухамедов отметил намерение Туркменистана всемерно укреплять конструктивный диалог для достижения результатов, которые станут весомым вкладом в укрепление дружбы и добрососедства между странами СНГ. Он поблагодарил Генерального секретаря и членов Исполнительного комитета за проделанную работу и эффективную координацию взаимодействия.