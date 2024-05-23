Очередная партия овечьей шерсти поступила из Туркменистана в Ульяновскую область РФ

Туркменистан отправил в Ульяновскую область России очередную партию овечьей шерсти.

С 14 по 21 мая в Ульяновскую область из Туркменистана доставлено два груза мытой овечьей шерсти весом 39,98 тонн, об этом сообщает издание ul.kp.ru со ссылкой на Россельхознадзор Ульяновской области и Чувашской Республики.

Как отмечает источник, Ульяновская область с начала этого года закупила в Туркменистане 22 партии шерсти весом 437 тонн.

Качество товара проверено специалистами Россельхознадзора и полностью соответствует установленным санитарным нормам.