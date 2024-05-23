Национальный Лидер туркменского народа отправился в Иран с визитом

Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов выехал с визитом в Исламскую Республику Иран.

Как сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана, Гурбангулы Бердымухамедов примет участие в траурных мероприятиях.

19 мая вертолет Президента Эбрахима Раиси разбился в иранской провинции Восточный Азербайджан. Президент вместе с министром иностранных дел Хосейном Амиром Абдоллахияном и другими официальными лицами возвращался с церемонии открытия водохранилища на границе между Ираном и Азербайджаном. Никто из лиц, находившихся на борту разбившегося вертолета, не выжил.