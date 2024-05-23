Минниханов поблагодарил Национального Лидера туркменского народа за визит в Татарстан

Раис Республики Татарстан Российской Федерации Рустам Минниханов выразил благодарность Национальному Лидеру туркменского народа, председателю Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедову за визит в Татарстан и участие в ежегодном заседании Группы стратегического видения «Россия–Исламский мир», которое проходило в рамках XV Международного экономического форума «Россия–Исламский мир: KazanForum», сообщает TDH.

«Для нас было большой честью принимать высокую делегацию братского Туркменистана. Признателен Вам за организацию национального стенда вашей страны на выставке в Международном выставочном центре «Казань Экспо».

Особо благодарю Вас, глубокоуважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич, за Ваше участие в качестве главного почётного гостя в ежегодном заседании ГСВ «Россия–Исламский мир», которое собрало политиков, учёных, общественных деятелей и религиозных лидеров из многих стран.

С большим вниманием участники и гости заседания заслушали Ваше яркое и содержательное выступление, которое стало важным вкладом в работу ГСВ «Россия–Исламский мир», а также в процесс укрепления сотрудничества между нашими народами.

Глубокоуважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич!

Убеждён, что Ваш приезд в Татарстан и состоявшиеся переговоры в Казани откроют новую страницу в истории плодотворного взаимодействия Республики Татарстан и Туркменистана, направленного на укрепление российско-туркменистанских отношений.

Позвольте пожелать Вам крепкого здоровья и новых успехов в государственной деятельности, а братскому народу Туркменистана – благополучия и процветания», – говорится в послании Раиса Татарстана.