Консул Туркменистана в ФРГ провел переговоры с руководством Deutsche Bank AG

Консул Туркменистана в Федеративной Республике Германия Мурад Озбекбаев провел встречу с главным исполнительным директором регионального управления Deutsche Bank AG по Северной и Восточной Европе Йоргом Бонгартцом, передает МИЦ. Стороны обсудили вопросы туркмено-германского сотрудничества в финансово-банковской сфере.

Йорг Бонгартц проинформировал туркменского консула о проводимых в последние годы Deutsche Bank AG семинарах и тренингах для банковского сектора Туркменистана. Стороны констатировали многолетнее плодотворное партнерство немецкого банка с финансовыми институтами Туркменистана.

Кроме того, туркменский консул и руководитель регионального управления Deutsche Bank AG обсудили возможность организации совместных торгово-экономических мероприятий во Франкфурте-на-Майне, где располагается штаб-квартира банковской группы.