Делегация туркменского вуза побывала с визитом в Бухаресте

С 16 по 20 мая состоялся визит туркменской делегации в составе профессоров, преподавателей и студентов Инженерно-технологического университета имени Огуз хана в Румынию. Здесь они посетили один из крупнейших вузов Румынии — Политехнический университет Бухареста.

Как сообщает издание «Туркменистан: Золотой век», в ходе встреч с руководством университета были рассмотрены перспективы развития и укрепления сотрудничества двух вузов, намечены совместные мероприятия с целью обмена профессиональным опытом и проведения научных исследований.

Стороны провели научно-исследовательскую работу в области изучения взаимодействия жидких кристаллов и лазерного света с веществами. В научных экспериментах задействованы два преподавателя факультета киберфизических систем университета имени Огуз хана и профессора факультета прикладных наук румынского университета.

Представители вузов обоюдно выразили уверенность в том, что двустороннее сотрудничество во многом будет способствовать развитию приоритетных направлений современных научных исследований, деятельности в сфере разработки новых технологий и их применения, отмечает источник.

Ранее мы сообщали, что делегация Инженерно-технологического университета Туркменистана имени Огуз хана в составе двух преподавателей и двух студентов с 5 по 17 мая находилась с рабочим визитом в Грацском техническом университете Австрии.