Генсек СНГ высоко оценил роль Туркменистана в развитии Содружества

Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов встретился с Генеральным секретарём Содружества Независимых Государств Сергеем Лебедевым, прибывшим в страну для участия в предстоящем заседании Совета глав правительств СНГ, сообщает TDH.

Гость выразил признательность за возможность личной встречи и гостеприимство, оказанное на туркменской земле, подчеркнув важную роль Туркменистана в расширении равноправного взаимовыгодного сотрудничества в рамках Содружества.

Поблагодарив Сергея Лебедева за добрые слова, Гурбангулы Бердымухамедов пожелал успешного проведения предстоящего заседания Совета глав правительств СНГ, которое является важной площадкой для обсуждения вопросов дальнейшего развития сотрудничества в Содружестве.

Было отмечено, что заседание предоставит возможность для обмена мнениями по таким актуальным темам, как экономическое взаимодействие, энергетика, развитие инфраструктуры и международных транспортных коридоров, пролегающих по территориям стран-участниц. В данном контексте была выражена уверенность, что итоги встречи внесут достойный вклад в реализацию поставленных задач по расширению торгово-экономического и инвестиционного партнерства в рамках СНГ.

В ходе встречи подчеркивалось, что одним из приоритетных аспектов внешнеполитической стратегии нейтрального Туркменистана является сотрудничество в рамках Содружества Независимых Государств. Учитывая свой нейтральный статус и будучи ассоциированным членом СНГ, Туркменистан выступает за эффективное партнерство на пространстве Содружества, располагающего солидным потенциалом в различных областях. Гурбангулы Бердымухамедов констатировал, что страна активно участвует в саммитах, заседаниях и мероприятиях, проводимых в рамках СНГ, широко взаимодействует в области экономики, торговли, культуры и спорта, выступая за дальнейшую координацию усилий в области транспорта и энергетики.

Была подчеркнута важность гуманитарного диалога, стимулирования плодотворных связей в научно-образовательной, культурной и спортивной сферах.

Отметив, что Туркменистан намерен и впредь всесторонне укреплять дружественные отношения, способствуя развитию эффективного многостороннего сотрудничества, нацеленного на достижение конкретных результатов, Национальный Лидер туркменского народа поблагодарил Генерального секретаря СНГ Сергея Лебедева за успешную координацию взаимодействия в рамках Содружества и большой вклад в укрепление авторитета СНГ.