В Туркменистане обновили строительные нормы для систем водоснабжения и канализации домов

Министерство строительства и архитектуры Туркменистана утвердило обновленные строительные нормы для внутренних систем водоснабжения и канализации зданий. Содержание документа опубликовано на сайте Министерства юстиции.

Принятые нормы направлены на совершенствование правил и требований к проектированию и строительству систем водоснабжения и канализации, включая горячее и холодное водоснабжение, канализацию и противопожарные системы.

Новые нормы разработаны с целью защиты зданий в процессе эксплуатации, а также обеспечения эффективности и безопасности систем водоснабжения и канализации. Они учитывают использование передовых технических решений, таких как механизация трудоемких работ и автоматизация технологических процессов.

Документ содержит подробные инструкции по проектированию и строительству систем водоснабжения и канализации, а также противопожарных систем, с учетом всех необходимых норм и стандартов. Особое внимание уделяется требованиям к системе горячего водоснабжения, включая качество и температуру воды, а также правилам проектирования и монтажа.