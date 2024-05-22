Студент из Туркменистана удостоен высшей награды международного конкурса инновационных проектов

Студент 1-го курса экономического факультета Туркменского государственного института экономики и управления (ТГИЭиУ) Полат Байрамов стал обладателем «Золотой медали» глобального конкурса в рамках Международной студенческой выставки инновационных проектов 2024 (iWISE).

Проект туркменского студента под названием «Обучение детей счету с помощью искусственного интеллекта» был высоко оценен жюри, сообщаяют в ТГИЭиУ.

Конкурс организован Oscar Education Ltd UK и University of Surrey в Лондоне. Его цель — предоставить студентам возможность продемонстрировать свои таланты, стимулировать изучение инноваций и получить международное признание.

Финал престижного конкурса прошел в онлайн-формате. Участники, завоевавшие медали на виртуальном этапе, будут приглашены для участия в финальной выставке, которая состоится в Лондоне.