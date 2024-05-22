Сердар Бердымухамедов принял участие в открытии современного водоочистного объекта в Ашхабаде

Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял участие в торжественной церемонии ввода в эксплуатацию нового объекта в Ашхабаде – водоочистного сооружения Bagtyýarlyk мощностью 150 тысяч кубометров воды в сутки. Строительство сооружения осуществлено согласно соответствующему постановлению главы государства, сообщает TDH.

«Источником воды служит открытый водоём объёмом в один миллион кубометров, расположенный на правом берегу Каракум-реки. Отстоявшаяся естественным образом вода самотёком поступает в аванкамеру первой насосной станции, где установлено оборудование производства известной мировой компании KSB. Затем она подаётся на водоочистное сооружение, дезинфицируется и поступает в резервуар для фильтрации», – говорится в сообщении.

Источник отмечает, что применяемая на объекте технология отвечает критериям, обозначенным в документах Европейского Союза «Наилучшие доступные технологии» и «Наилучшие экологические практики».

«Пробы воды, взятые на объекте и проанализированные в аккредитованных лабораториях, соответствуют турецким стандартам, стандартам международной организации по стандартизации и Всемирной организации здравоохранения. Данные факты свидетельствуют о том, что эта вода является безопасной для окружающей среды и здоровья человека. Всё это нашло отражение в соответствующем Сертификате», – подчеркивает Госинформагентство.

В праздничном мероприятии, приуроченном приближающемуся Дню города Ашхабад, присутствовали представители общественности, руководители министерств и подведомственных учреждений Туркменистана, а также студенческая молодёжь. В рамках церемонии открытия состоялись красочные песенно-музыкальные и танцевальные выступления творческих групп страны.

Кроме того, в торжественной обстановке были представлены микроавтобусы, переданные в дар от имени Президента Туркменистана.