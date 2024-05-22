Делегат Меджлиса Туркменистана принял участие в парламентской встрече в Бали

Представитель Меджлиса Туркменистана принял участие в парламентской встрече, которая проходила 19-21 мая в рамках 10-го Всемирного водного форума в городе Бали, Республика Индонезия.

Встреча была организованная Палатой представителей и Парламентским союзом. Цель форума — укрепление законодательной базы для действий по борьбе с нехваткой воды, усиление парламентского сотрудничества в обеспечении безопасного водоснабжения, а также объединение усилий в обеспечение общей водной безопасности и благополучия.

Туркменский делегат принял участие в секции «Приграничный и межведомственный диалог во имя мира и водоснабжения», сообщается на сайте Меджлиса Туркменистана.