Гурбангулы Бердымухамедов сделал запись в книге соболезнований в посольстве Ирана

Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов посетил посольство Ирана в Ашхабаде и выразил соболезнования представителям соседней страны. Герой-Аркадаг передал слова искреннего сопереживания и поддержки в этот тяжёлый момент родным и близким погибших, пишет TDH.

Прибыв в посольство ИРИ, Национальный Лидер туркменского народа побеседовал с чрезвычайным и полномочным послом Али Моджтаба Рузбехани.

Отметив, что в братском Иране произошла тяжёлая трагедия, председатель Халк Маслахаты от имени Президента Туркменистана, от себя лично и туркменского народа выразил соболезнования родным и близким погибших.

Национальный Лидер туркменского народа в качестве символа незыблемых туркмено-иранских отношений дружбы и братства сделал запись в Книге соболезнований.

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана выразил в трудное для двух соседних народов время слова сочувствия и поддержки.

Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что с глубокой скорбью воспринял весть о произошедшем в Иране крушении вертолёта.

– В результате этой трагической катастрофы погиб руководитель соседней страны, мой дорогой брат Сейед Эбрахим Раиси, – продолжил он. – Будучи видным политическим и государственным деятелем, Сейед Эбрахим Раиси сделал очень многое во имя благополучной и счастливой жизни своего народа, а также внёс весомый личный вклад в дальнейшее укрепление туркмено-иранских дружественных отношений.

Сказав, что с его безвременной кончиной Иран потерял преданного сына, служившего своей Родине, а Туркменистан – настоящего друга, Национальный Лидер туркменского народа с прискорбью отметил, что в вертолёте вместе с Сейедом Эбрахимом Раиси погибли и высокопоставленные должностные лица.

– Я ещё раз от имени Президента Туркменистана, от себя лично и всего туркменского народа выражаю соболезнования родным и близким погибших, – сказал Гурбангулы Бердымухамедов. – Мы молимся за упокой душ погибших. Да упокоятся их души в раю!

Затем муфтий Туркменистана прочёл молитвы в память об усопших.

Посол Исламской Республики Иран в Туркменистане Али Моджтаба Рузбехани от имени народа и Правительства Ирана, а также от себя лично выразил сердечную признательность Национальному Лидеру туркменского народа за то, что он нашёл время приехать в Посольство и в этот тяжёлый момент адресовал слова поддержки иранскому народу.