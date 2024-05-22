Глава МИД Туркменистана оставил запись в книге соболезнований в посольстве Ирана

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов по поручению Президента Сердара Бердымухамедова посетил посольство Исламской Республики Иран в Ашхабаде, где оставил запись в книге соболезнований в связи с гибелью в результате крушения вертолета Президента Ирана Сейеда Эбрахима Раиси, главы МИД Ирана Хоссеина Амира Абдоллахиана и других иранских официальных лиц. Об этом сообщает пресс-служба туркменского МИД.

В приемном зале посольства глава туркменского внешнеполитического ведомства от имени руководства и народа Туркменистана выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших, а также всему иранскому народу.