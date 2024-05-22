В Вашингтоне презентовали юбилейные марки к 300-летию туркменского классика Махтумкули

В Вашингтоне, в Национальном музее почты США 20 мая состоялась презентация юбилейных почтовых марок, посвященных 300-летию со дня рождения великого мыслителя и поэта-классика Махтумкули Фраги.

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», марки выпущены совместно Посольством Туркменистана в США и Деловым советом «Туркменистан — США».

В презентации приняли участие ответственный секретарь Национального комитета Туркменистана по делам ЮНЕСКО Чинар Рустемова, работники научных, образовательных и культурных учреждений страны, а также представители Посольства Туркменистана в США.

На почтовой марке изображен канонический портрет поэта, созданный народным художником Туркменистана Айханом Хаджиевым.

Юбилейная марка будет распространяется в США в качестве сувенира, а также для электронного использования. Образцы почтовых марок также будут храниться как музейные ценности в архивах Национального почтового музея США и демонстрироваться посетителям. По словам исполнительного директора музея Эллиота Грубера, почтовая марка, созданная в честь великого туркменского поэта, дополнит ценности, рассказывающие об истории почтовой службы Туркменистана.

Как отмечалось, Национальный почтовый музей США является старейшим и крупнейшим музеем в мире, специализирующимся на истории почтовой службы.

Для участников презентации была организована выставка, рассказывающая о богатой культуре, прошлом и настоящем туркменского народа. На выставке представлены образцы рукописей Махтумкули Фраги, хранящиеся в фонде Института языка, литературы и национальных рукописей Академии наук Туркменистана, экспонаты Государственного музея Государственного культурного центра, а также произведения изобразительного искусства.