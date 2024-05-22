В Ашхабаде планируется строительство двух новых хлебозаводов

В Ашхабаде планируется строительство двух крупных заводов по производству хлеба и хлебобулочных изделий. Государственное объединение Türkmengallaönümleri объявило международный тендер на реализацию этих проектов. Соответствующее объявление опубликовано в сегодняшнем номере газеты «Нейтральный Туркменистан».

Согласно тендерной документации, предусматривается строительство заводов с годовой мощностью 15 тысяч тонн формового хлеба, 14,5 тысяч тонн национального хлеба, 500 тонн булочных и кондитерских изделий, а также 600 тонн сухих дрожжей.

Желающим принять участие в тендере необходимо подать заявку с указанием всех реквизитов компании, ознакомиться с правилами отбора поставщиков, оплатить пакет тендерной документации и предоставить тендерное предложение.

Прием заявок осуществляется в течение 30 дней со дня публикации объявления по адресу: Ашхабад, Арчабиль шаёлы, 92, Государственное объединение Türkmengallaönümleri с 9:00 до 17:00.