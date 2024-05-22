В Ашхабаде обсудили подготовку к Совету глав правительств стран СНГ

В Министерстве иностранных дел Туркменистана прошла встреча с Генеральным секретарем Содружества Независимых Государств (СНГ) Сергеем Лебедевым для обсуждения подготовки к предстоящему в Ашхабаде заседанию на высоком уровне в рамках СНГ. Об этом сообщает пресс-служба туркменского МИД.

В ходе переговоров стороны рассмотрели организационные вопросы проведения Совета глав правительств государств-участников СНГ, запланированного на 24 мая 2024 года в туркменской столице.

Также была подчеркнута значимость эффективного взаимодействия в рамках СНГ. Собеседники сверили график совместных мероприятий и обсудили повестку дня предстоящих в этом году встреч на высшем и высоких уровнях под эгидой Содружества.

Генсек СНГ Сергей Лебедев отметил важность активного участия Туркменистана в СНГ для укрепления связей между государствами-участниками. Он подчеркнул, что развитие взаимовыгодных отношений с Туркменистаном остается одной из приоритетных задач Содружества.