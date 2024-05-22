Благотворительный фонд Бердымухамедова передал медоборудование научно-клиническому центру в Ашхабаде

Благотворительный фонд по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова в торжественной обстановке передал столичному Научно-клиническому центру охраны здоровья матери и ребенка два современных аппарата для гемодиализа Dialog+. Об этом сообщает МИЦ.

Данный аппарат от немецкой компании B.Braun — это высокотехнологичное медицинское устройство, предназначенное для внепочечного очищения крови (гемодиализа) у пациентов с хронической почечной недостаточностью (ХПН).

За счет эффективной очистки крови, производимой этим оборудованием, пациенты с ХПН получают возможность улучшить качество жизни и увеличить ее продолжительность. Аппарат позволяет индивидуально настраивать параметры процедуры в соответствии с потребностями каждого пациента, обеспечивая максимальный комфорт и эффективность, отмечает источник.