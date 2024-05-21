Ученые Туркменистана объединяют усилия для реализации Госпрограммы развития биотехнологий

В Ашхабаде прошла научно-практическая конференция, посвященная реализации новой «Государственной программы комплексного развития биотехнологий в Туркменистане на 2024–2028 годы», утвержденной Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Мероприятие стало важным шагом в эффективном выполнении этой программы, пишет газета «Нейтральный Туркменистан».

Представители различных научно-образовательных структур, ведущих исследования в области биотехнологий, собрались в Центре технологий Академии наук Туркменистана. Они поделились инновационным опытом в данной сфере и выдвинули предложения по объединению усилий для успешной реализации новой программы.

В конференции приняли участие сотрудники Национального института образования, Инженерно-технологического, Туркменского государственного, Сельскохозяйственного и Медицинского университетов. Они рассмотрели формирование биоиндустрии в контексте инновационного развития аграрного сектора, выращивания лекарственных растений и роли биофармацевтики.

Ученые Академии наук сосредоточились на роли биотехнологий в развитии биоиндустрии, «зеленом» производстве, создании биоэкономики и перспективах пищевой биотехнологии в стране.

Участники подчеркнули, что Программа объединит ведущих ученых для повышения научной составляющей биопромышленности, стимулирования «зеленых» инноваций и формирования новой биоэкономики.

В рамках форума была организована выставка, демонстрирующая актуальные разработки и достижения туркменских ученых в приоритетных биотехнологических исследованиях.