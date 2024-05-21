Туркменские волейболисты завоевали серебро на Лиге наций CAVA в Пакистане

Сборная Туркменистана по волейболу завоевала серебряные медали на турнире Лиги наций Центральноазиатской волейбольной ассоциации (CAVA), прошедшем в Исламабаде, Пакистан. В финале подопечные главного тренера Сердара Тачназарова уступили хозяевам соревнований, сообщает издание «Туркменистан: Золотой век».

В групповом этапе туркменские волейболисты одержали победы над сборными Кыргызстана, Афганистана и Шри-Ланки, заняв второе место после команды Ирана. В решающем матче за главный трофей спортсмены из Туркменистана встретились с соперниками из Пакистана, которые прошли групповой этап без поражений.

Несмотря на поражение в финале со счетом 1:3, выступление национальной команды можно считать успешным. Помимо серебряных медалей, нападающий Дидар Нурыев был отмечен индивидуальной наградой «Лучший бомбардир турнира».

Стоит отметить, что год назад на аналогичных соревнованиях в Чолпон-Ате (Кыргызстан) туркменские волейболисты заняли лишь пятое место. Таким образом, нынешний результат демонстрирует значительный прогресс команды.

Бронзовые медали завоевала сборная Кыргызстана, обыгравшая в матче за третье место команду Шри-Ланки. Лига наций CAVA имеет большое значение, поскольку с 2025 года будет интегрирована в мировую рейтинговую систему волейбола.