Туркменистан участвовал в первой неформальной встрече глав дипмиссий ЦА, Монголии и Карибов
Историческая первая неформальная встреча глав дипломатических миссий стран Центральной Азии, Монголии и Карибского бассейна состоялась в Брюсселе.
Туркменистан представлял чрезвычайный и полномочный посол в Бельгии Сапар Пальванов.
Как сообщает пресс-служба посольства Туркменистана, встреча ознаменовала собой новый этап в межрегиональном взаимодействии и проводилась с целью обмена опытом в расширении торгово-экономического и отраслевого партнерства.
Стороны отметили, что имеется схожая позиция стран Центральной Азии и Карибского бассейна по вопросам укрепления глобального диалога и международной безопасности.
Ямайский посол Симона Беттон-Найо, выступая от имени стран Карибского бассейна, выразила готовность делиться опытом в продвижении климатического, инновационного, гуманитарного и торгового диалогов.
Сапар Пальванов подчеркнул, что Брюссель является удобной платформой для таких встреч и подтвердил готовность Туркменистана продолжать поддерживать и развивать данный формат.
В повестку встречи вошли вопросы визового режима, увеличения числа рейсов и расширения географии полетов, туризма, образования, цифровизации, культурно-гуманитарного взаимодействия и укрепления демократических институтов.
В ходе встречи был продемонстрирован видеоролик о туристических возможностях стран Центральной Азии, в том числе о Туркменистане.
В завершение стороны договорились поддерживать данный формат встреч.
Данная встреча была инициированная послами стран Центральной Азии и Монголии, аккредитованными в Бельгии, отмечает источник.