Туркменистан участвовал в первой неформальной встрече глав дипмиссий ЦА, Монголии и Карибов

Историческая первая неформальная встреча глав дипломатических миссий стран Центральной Азии, Монголии и Карибского бассейна состоялась в Брюсселе.

Туркменистан представлял чрезвычайный и полномочный посол в Бельгии Сапар Пальванов.

Как сообщает пресс-служба посольства Туркменистана, встреча ознаменовала собой новый этап в межрегиональном взаимодействии и проводилась с целью обмена опытом в расширении торгово-экономического и отраслевого партнерства.

Стороны отметили, что имеется схожая позиция стран Центральной Азии и Карибского бассейна по вопросам укрепления глобального диалога и международной безопасности.

Ямайский посол Симона Беттон-Найо, выступая от имени стран Карибского бассейна, выразила готовность делиться опытом в продвижении климатического, инновационного, гуманитарного и торгового диалогов.

Сапар Пальванов подчеркнул, что Брюссель является удобной платформой для таких встреч и подтвердил готовность Туркменистана продолжать поддерживать и развивать данный формат.

В повестку встречи вошли вопросы визового режима, увеличения числа рейсов и расширения географии полетов, туризма, образования, цифровизации, культурно-гуманитарного взаимодействия и укрепления демократических институтов.

В ходе встречи был продемонстрирован видеоролик о туристических возможностях стран Центральной Азии, в том числе о Туркменистане.

В завершение стороны договорились поддерживать данный формат встреч.

Данная встреча была инициированная послами стран Центральной Азии и Монголии, аккредитованными в Бельгии, отмечает источник.