«Сенагатбанк» лидирует в Суперлиге Туркменистана по футзалу после 4-го тура

Футзальный клуб «Сенагатбанк» вышел на первое место в турнирной таблице перед началом балканского этапа Суперлиги Туркменистана, который стартует 21 мая в городе Туркменбаши.

После четырех туров, прошедших в Ашхабаде, команда под руководством Мергена Атаева одержала четыре победы и возглавила турнирную гонку с 12 очками. В первых трех матчах «Сенагатбанк» переиграл «Миграцию» (2:1), «Туран» (6:3) и ТКНПЗ (1:0). Но главным триумфом стала победа над действующим чемпионом «Денизчи» со счетом 3:1.

На три очка от лидера отстает действующий чемпион «Денизчи». Третье место с 7 баллами занимает вице-чемпион «Копетдаг», одолевший в 4-м туре «Миграцию» (3:1).

Борьбу за чемпионский титул ведут шесть команд из Ашхабада, Туркменбаши и Дашогуза. Следующие три тура пройдут в Национальной туристической зоне «Аваза».