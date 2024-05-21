Россия готова к совместным культурным проектам с Туркменистаном. Об этом заявил заместитель министра культуры РФ Андрей Малышев в беседе с изданием SNG.Today на полях министерской конференции, посвященной 300-летию Махтумкули Фраги в Ашхабаде.

В частности, чиновник отметил такие направления взаимодействия, как кинопродукция, совместные выставочные проекты.

«Двум странам, имеющим большое культурное наследие, есть в чем сотрудничать», — отметил Малышев.

Он подчеркнул, что на протяжении многих лет между РФ и Туркменистаном проводятся перекрестные Дни культуры, в рамках которых организовываются концертные, театральные и музыкальные мероприятия.

«Сейчас мы хотим сделать акценты на развитом в России кинематографе, потому что на сегодняшний день у нас есть что предложить нашим друзьям. В России на сегодняшний день снимается более 200 полнометражных фильмов. Нам есть, с каким кинопродуктом прийти в дружественный Туркменистан, что мы, конечно, намерены делать и развивать», — сказал замминистра.

Вместе с тем замминистра отметил, что как в России, так и в Туркменистане можно проводить выставочные проекты.

Он также отметил позитивную динамику двусторонних консультативных встреч по поводу строительства нового здания театра имени А.С. Пушкина в Ашхабаде, выразив уверенность, что они, будут способствовать скорейшему началу строительства.

Андрей Малышев также напомнил и про встречу Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова с дирижером, руководителем Мариинского и Большого театров Валерием Гергиевым.

«Глубокоуважаемый Аркадаг пригласил Гергиева с гастролями в Туркменистан. Я крайне рассчитываю на то, что мы сможем реализовать это в самое ближайшее время», — выразил надежду Малышев.