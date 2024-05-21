Президент Туркменистана провел совещание по вопросам АПК

Президент Сердар Бердымухамедов провёл рабочее совещание с участием заместителя Председателя Кабинета Министров Т.Атахаллыева, курирующего агропромышленный комплекс, и хякимов велаятов, на котором был рассмотрен ход сезонных полевых кампаний в стране, сообщает TDH.

Как отмечалось, в настоящее время в целях выполнения данных главой государства поручений по наращиванию объёмов производства «белого золота» на полях проводятся междурядная обработка, прореживание и прополка. При этом эффективно задействованы сельскохозяйственная техника и агрегаты.

В завершающую стадию вступает уход за пшеничными полями. Наряду с этим предпринимаются соответствующие шаги по организации и своевременному проведению предстоящей зерноуборочной кампании, в рамках которой подготовлены приёмные пункты, элеваторы и автотранспорт. Также проводится соответствующая работа по сбору, транспортировке, приёму в установленном порядке и надлежащему хранению в приёмных пунктах семенного зерна.

Вместе с тем организованно продолжаются уход за шелкопрядом, заготовка и сдача коконов государству.

Резюмируя отчёт и подчеркнув необходимость комплексного подхода к решению задач по получению высоких урожаев сельхозкультур в целях укрепления продовольственного изобилия в стране, Президент Сердар Бердымухамедов поручил принять должные меры для организованного проведения хлебоуборочной страды, а также надлежащего ухода за хлопчатником согласно требованиям агротехники.

Обращаясь к участникам рабочего совещания и акцентировав внимание на приближающейся зерноуборочной кампании, глава государства распорядился на высоком уровне подготовиться к жатве, чтобы обеспечить скоординированную работу всех задействованных в ней структур.