Президент Туркменистана направил соболезнования первому вице-президенту Ирана

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил глубокие соболезнования первому вице-президенту Исламской Республики Иран Мохаммаду Мохберу в связи с безвременной кончиной в трагической катастрофе Президента Исламской Республики Иран Сейеда Эбрахима Раиси, сообщает TDH.

Как отметил в своём послании глава государства, будучи видным государственным деятелем, Сейед Эбрахим Раиси проводил успешную работу по уверенному продвижению Исламской Республики Иран вперёд, а также внёс весомый вклад в развитие конструктивного и взаимовыгодного сотрудничества с Туркменистаном.

«Да ниспошлёт Всемогущий Аллах близким покойного и всему иранскому народу стойкости духа и мужества в этот тяжёлый момент», – пожелал Президент Туркменистана.