Гурбангулы Бердымухамедов направил соболезнования Верховному Духовному лидеру ИРИ
Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов направил глубокие соболезнования Верховному духовному лидеру Исламской Республики Иран Аятолла Сейеду Али Хосейни Хаменеи в связи с безвременной кончиной в трагической катастрофе Президента Исламской Республики Иран Сейеда Эбрахима Раиси, сообщает TDH.
«Будучи видным политиком и мудрым государственным руководителем, Сейед Эбрахим Раиси провёл огромную работу во имя благополучной и счастливой жизни Исламской Республики Иран и её народа», – подчёркивается в послании.
От имени Халк Маслахаты Туркменистана и от себя лично Гурбангулы Бердымухамедов передал слова глубокого сопереживания и поддержки в этот тяжёлый момент родным и близким покойного, а также всему дружественному народу Ирана.