Гурбангулы Бердымухамедов и Рустам Минниханов обсудили перспективы туркмено-татарстанского сотрудничества

В ходе состоявшегося телефонного разговора между председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым были обсуждены перспективы дальнейшего развития традиционного двустороннего сотрудничества, основанного на принципах взаимной выгоды и равноправного партнерства, сообщает TDH.

Оба лидера подчеркнули, что на протяжении веков туркменский и татарский народы поддерживают тесные связи, базирующиеся на общности культур, сходстве языков, единой религии, а также взаимном уважении и равноправии. Регулярные встречи и переговоры на высшем уровне являются ярким свидетельством дружбы между народами, объединенными общими духовными ценностями.

В настоящее время Туркменистан и Татарстан эффективно сотрудничают по различным направлениям, в частности, в нефтегазовой отрасли, сфере судостроения, химической промышленности, поставках авиационной техники и грузовых автомобилей. Торгово-экономические связи занимают важное место в туркмено-татарстанских отношениях, на туркменском рынке успешно работают крупные татарстанские компании.

Не менее значимым аспектом двусторонних отношений является гуманитарная сфера, включая науку и образование, а также подготовку квалифицированных кадров.

– Мы намерены и впредь наращивать эффективное сотрудничество с Республикой Татарстан, которое является неотъемлемой частью туркмено-российских межгосударственных отношений, – подчеркнул Гурбангулы Бердымухамедов.

В завершение телефонного разговора председатель Халк Маслахаты Туркменистана и Раис Татарстана пожелали друг другу здоровья и дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности, а братским народам двух стран – благополучия и процветания.