Глава МИД Туркменистана выразил соболезнования послу Ирана

20 мая в Ашхабаде состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Иран Али Моджтаба Рузбехани.

В ходе переговоров туркменская сторона еще раз выразила глубокие соболезнования иранскому народу в связи с трагической гибелью Президента Ирана Сейеда Эбрахима Раиси, Министра иностранных дел Хоссеина Амира Абдоллахиана и других высокопоставленных иранских чиновников в результате крушения правительственного вертолета, сообщает пресс-служба туркменского МИД.

Рашид Мередов подчеркнул, что это трагическое событие вызвало глубокую скорбь в сердцах всех туркменистанцев. От имени руководства и народа Туркменистана он заверил, что страна готова оказать любую необходимую помощь и поддержку иранской стороне в это тяжелое время.