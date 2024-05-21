В Туркменистане подвели итоги Международной интернет-олимпиады по геометрии

Институт инженерно-технических и транспортных коммуникаций Туркменистана успешно провел II Международную открытую интернет-олимпиаду по предметам «начертательная геометрия» и «инженерная графика», в которой приняли участие более 230 студентов из вузов Туркменистана и зарубежных стран, передает МИЦ.

Наибольшее количество иностранных участников олимпиады представляли Россию и Турцию. Также в ней участвовали студенты из Китая, Франции, Румынии, Бразилии, Уругвая, Казахстана, Монголии и Беларуси.

Среди туркменских вузов лидерами по числу участников стали Туркменский сельскохозяйственный университет им. С.А. Ниязова, Туркменский сельскохозяйственный институт, Институт телекоммуникаций и информатики Туркменистана, Туркменский государственный архитектурно-строительный институт, Международный университет нефти и газа им. Ягшыгелди Какаева и Туркменский государственный институт физической культуры и спорта.

По итогам олимпиады туркменские студенты завоевали большинство призовых мест. Первое место заняла группа студентов Института инженерно-технических и транспортных коммуникаций, второе — Туркменского сельскохозяйственного института, третье — Туркменского сельскохозяйственного университета им. С.А. Ниязова.