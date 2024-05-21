В Туркменистане внедрена технология для продуктивности истощенных газовых скважин

В Туркменистане успешно внедрена в производство инновационная технология, повышающая продуктивность истощенных газовых скважин.

Как сообщает издание «Туркменистан: золотой век», инновационную разработку осуществила группа ученых из Научно-исследовательского института природного газа Государственного концерна «Туркменгаз» и Центра технологий Академии наук Туркменистана под руководством член-корреспондента АНТ, доктора технических наук Рахмангулы Эседуллаева.

На основе договора, заключенного с Управлением Döwletabatgazçykaryş ГК «Туркменгаз», был выполнен ряд научно-исследовательских и экспериментальных работ на скважинах Гуррукбильского газоконденсатного месторождения. По данным предварительных газогидродинамических испытаний, добыча природного газа из скважины №45 увеличилась по сравнению с предыдущим объемом. Положительный результат был получен и на полностью истощенной газовой скважине №46.

После изучения производственных характеристик месторождения Гуррукбиль и анализа результатов гидродинамических и геофизических исследований ее истощенных скважин были разработаны научно-технические решения и проведены опытно-промышленные работы по внедрению технологии комплексного водородного термобарохимического воздействия на газоносный пласт в скважине № 45.

В настоящее время ученые продолжают наблюдение за продуктивностью экспериментальных скважин на газоконденсатном месторождении Гуррукбиль, фиксируя при каждом замере увеличение дебита скважин.

Успешный опыт внедрения инновационной технологии планируется масштабировать и применить для увеличения продуктивности и других скважин этого месторождения, отмечает источник.