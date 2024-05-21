В ТГУ определили лучших знатоков истории Туркменистана среди старшеклассников

В Туркменском государственном университете имени Махтумкули состоялся конкурс по истории Туркменистана среди учащихся общеобразовательных средних школ страны. Об этом сообщается на сайте ТГУ.

В конкурсе, организованном высшим учебным заведением в честь 300-летия со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, приняли участие ученики 10-11 классов общеобразовательных школ столицы, города Аркадаг и велаятов.

Основная цель конкурса — пробудить у учащихся интерес к предмету «История Туркменистана», воспитать любовь к богатому культурному наследию туркменского народа, развить умственные способности, укрепить сотрудничество между средними и высшими учебными заведениями, профориентировать учащихся.

В ходе онлайн-конкурса участникам было дано 60 минут для решения общих вопросов по соответствующему предмету. Компетентное жюри объективно оценило ответы и объявило победителей.

Обладателями первых мест в своих возрастных группах стали: среди 10-классников — Сельби Шохрадова из средней школы №18 города Туркменабат Лебапского велаята; среди 11-классников — Хыдыр Алтыев из Специализированной военной школы имени Алп Арслана Министерства обороны Туркменистана в городе Дашогуз; среди 11-классников с 12-летним обучением — Чепер Аннаназарова из средней школы №35 Тедженского этрапа Ахалского велаята.