В Ашхабаде состоялась презентация нового сборника стихов Махтумкули

В Ашхабаде состоялась презентация книги «Махтумкули», в которую вошли избранные произведения великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. Сборник, приуроченный к 300-летию со дня рождения классика туркменской литературы, был подготовлен Институтом языка, литературы и национальных рукописей им. Махтумкули Академии наук Туркменистана, сообщает TDH.

На церемонии презентации присутствовали руководители Меджлиса, Академии наук, общественных организаций, министерств и ведомств, вузов, СМИ, деятели науки и культуры, старейшины. Выступавшие отмечали важность нового трехъязычного издания – на туркменском, русском и английском языках, позволяющего широкой аудитории познакомиться с творчеством Махтумкули Фраги.

Поэзия Махтумкули, приблизившего свой литературный язык к живой народной речи, затрагивает все стороны жизни того времени. В сборник вошли стихотворения, в которых автор мастерски выражает свои философские взгляды на духовность, этику, науку, образование, нравственность, воспитание детей, уважение к старшим, милосердие, гуманизм, дружбу, братство, отвагу, героизм, патриотизм, государственность, красоту туркменской природы и многое другое.

Как подчеркнул Президент Сердар Бердымухамедов на недавнем заседании Кабинета Министров, этот сборник стихов великого туркменского мыслителя, ставших общечеловеческим достоянием, станет достойным подарком туркменскому народу в год «Кладезь разума Махтумкули Фраги».

Первый экземпляр книги был направлен Национальному Лидеру туркменского народа.

Творчество Махтумкули, посвятившего жизнь служению народу, многогранно: здесь и быт туркмен XVIII века, исторические и политические события эпохи, любовь к Родине, вечные философские вопросы бытия.

Богато иллюстрированный сборник, изданный Туркменской государственной издательской службой, рассчитан на самую широкую читательскую аудиторию.