В Ашхабаде обсудили перспективы туркмено-латвийского сотрудничества

Заместитель министра иностранных дел Туркменистана Ахмет Гурбанов провел встречу с послом Латвии в Туркменистане Рейнисом Трокша, сообщает пресс-служба туркменского МИД. В ходе переговоров стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в различных сферах.

Особое внимание было уделено вопросам активизации экономического и гуманитарного взаимодействия. Обсуждалась возможность проведения заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, организации взаимных бизнес-миссий и культурных мероприятий. Рассматривались также пути расширения партнерства в области образования.

В ходе встречи состоялся также конструктивный обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, представляющим взаимный интерес.