Туркменистан расширяет сотрудничество с МАГАТЭ

Туркменистан и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) работают над расширением сотрудничества. Об этом в ходе заседания Кабинета Министров доложил вице-премьер, министр иностранных дел Рашид Мередов, передает TDH.

Для углубления взаимодействия с МАГАТЭ подготовлен ряд инициатив. В частности, предложено совершенствовать национальное законодательство в соответствии с нормами Агентства, проводить регулярные консультации с профильными госучреждениями и разработать пятилетнюю Рамочную программу сотрудничества.

Одним из актуальных направлений названо партнерство в области медицины для борьбы с онкологическими заболеваниями. Предложено реализовать в Туркменистане программу МАГАТЭ ImPACT по мониторингу совместных действий.

Также прозвучали инициативы по укреплению международно-правовой базы многостороннего взаимодействия в рамках МАГАТЭ и избранию страны в состав одного из структурных подразделений Агентства.