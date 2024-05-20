Тбилисская телебашня окрасилась в цвета туркменского флага

Знаменитая Тбилисская телевизионная башня была подсвечена цветами государственного флага Туркменистана. Это торжественное освещение приурочено к двум важным датам. Во-первых, в этом году отмечается 300-летие со дня рождения Махтумкули Фраги, великого туркменского поэта и мыслителя. Во-вторых, 18 мая в Туркменистане празднуется День Конституции и Государственного флага.

Тбилисская телебашня, расположенная на территории знаменитого парка «Мтацминда», является одним из главных символов грузинской столицы. Ее силуэт виден практически из любой точки города. Подсветка башни цветами туркменского флага стала ярким жестом уважения к братскому туркменскому народу.

Это событие дополняет открытие 17 мая в Ашхабаде памятника великому грузинскому поэту Шота Руставели в культурно-парковом комплексе «Махтумкули Фраги». Обмен такими знаками внимания демонстрирует крепкую дружбу и взаимоуважение между Грузией и Туркменистаном, сообщает пресс-служба туркменского дипведомства.

Тбилисская телебашня будет освещена туркменскими цветами в течение двух праздничных дней.