Сумма валютных сделок на ГТСБ Туркменистана превысила 77 млн долларов

На прошедшей неделе сумма валютных сделок на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана превысила 77 миллионов 668 тысяч долларов США.

Как сообщает ТДХ, за иностранную валюту предприниматели из ОАЭ, Афганистана, Узбекистана и Грузии закупили гидроочищенное дизельное топливо, авиационный и осветительный керосин, битум нефтяной, мазут топочный малосернистый, произведённые на технологических установках ГК «Туркменнефть», а также карбамид, технический углерод производства ГК «Туркменхимия».

Помимо этого, за иностранную валюту бизнесмены из ОАЭ, Турции, Кыргызстана и Азербайджана приобрели суровую хлопчатобумажную ткань, джинсовую ткань, хлопчатобумажную пряжу.

На внутренний рынок туркменские предприниматели закупили битум нефтяной (ГК «Туркменнефть»), а также ковры ручной работы на общую сумму 5 миллионов 634 тысяч манатов.

Всего на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 33 сделки.