Рашид Мередов выразил соболезнования МИД Ирана в связи с гибелью Хосейна Амир Абдоллахиана

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов направил соболезнования МИД ИРИ в связи с гибелью Министра иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиана в результате аварии вертолёта, произошедшей 19 мая текущего года в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана.

В письменном послании, в частности, сказано, что Хосейн Амир Абдоллахиан, навсегда останется в памяти народов как дипломат, внесший большой вклад в укрепление регионального и глобального мира, сообщает пресс-служба туркменского внешнеполитического ведомства.