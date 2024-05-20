При создании монумента Махтумкули в Ашхабаде был использован российский гранит

При создании монумента Махтумкули Фраги, торжественно открывшегося 17 мая в Ашхабаде, было использовано 80 тысяч квадратных метров российского гранита из карельских месторождений. Об этом сообщает издание SNG.Today со ссылкой на слова генерального директора строительной компании «Возрождение Туркменистан» Александра Петрова.

Как отметил глава компании, преимущественно это серый гранит «Возрождение», названный в честь месторождения, где он добывается.

«Именно это название дало имя нашей компании. С этого карьера и началась наша история», — подчеркнул А.Петров.

Постамент памятника выполнен из красного гранита с месторождения «Калгуваара», а также черного гранита с месторождений «Каменогорская» и «Ала-Носкуа». В течение года гранит доставлялся в Туркменистан почти на 100 железнодорожных вагонах, отметил Петров.

Грандиозный масштаб работ был реализован в сжатые сроки в рамках плодотворного сотрудничества между туркменскими и российскими специалистами, отмечает источник.