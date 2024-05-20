Президент Туркменистана принял заместителя Председателя Всекитайского комитета

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с заместителем Председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китайской Народной Республики Шэнь Юэюэ, находящейся с визитом в Ашхабаде, сообщает TDH.

В ходе встречи глава государства высоко оценил стратегический характер туркмено-китайских отношений. Он с теплотой вспомнил недавние встречи с Председателем КНР Си Цзиньпином, отметив, что достигнутые договоренности придали новый импульс дальнейшему развитию двусторонних связей.

Особое внимание было уделено прошедшему в Ашхабаде форуму Türkmen–Hytaý zenanlarynyň dünýäsi, который способствовал обсуждению роли женщин в политической и социальной жизни двух стран. Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что проведение подобных мероприятий является ярким примером обогащения партнерских отношений между Туркменистаном и Китаем новым содержанием.

Г-жа Шэнь Юэюэ, в свою очередь, отметила важность форума для укрепления сотрудничества между туркменскими и китайскими женщинами, ознакомления с духовными ценностями двух дружественных народов, сближения культур и расширения гуманитарных связей во имя мира и дружбы.

В ходе беседы с супругой Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Огулгерек Бердымухамедовой были обсуждены вопросы развития туркмено-китайских культурно-гуманитарных связей, берущих истоки из глубины веков.

Стороны констатировали, что страны успешно взаимодействуют как на двусторонней, так и многосторонней основе, в том числе в рамках международных организаций, прежде всего ООН.

Туркменистан придает большое значение укреплению торгово-экономических отношений с Китаем, уделяя приоритетное внимание сотрудничеству в энергетической сфере. Культурно-гуманитарное партнерство также является неотъемлемой составляющей межгосударственного диалога. Многие туркменские студенты обучаются в вузах Китая, а китайский язык преподается в средних и высших учебных заведениях Туркменистана.