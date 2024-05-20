МИД: Туркменистан готов оказать помощь в связи с «жёсткой посадкой» вертолёта Президента Ирана

Туркменистан готова оказать необходимую помощь Ирану в связи с «жесткой посадкой» вертолета Президента исламской республики Эбрахима Раиси в провинции Восточный Азербайджан. Об этом сообщил МИД Туркменистана.

19 мая вертолет, перевозивший Президента Ирана, совершил жесткую посадку в иранской провинции Восточный Азербайджан. На борту также находились министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян и несколько других иранских чиновников, пишет ТАСС.

По сообщениям иранских СМИ, поисковые отряды нашли воздушное судно и направляются на предполагаемое место аварии.