К празднику туркменского ковра в Ашхабаде пройдет международный форум

XXIV заседание Всемирной ассоциации ценителей туркменского ковра пройдет в Ашхабаде. Форум состоится по случаю праздника туркменского ковра, отмечаемого в стране в последнее воскресенье мая.

Ожидается, что в форуме примут участие известные ковроведы, поклонники искусства туркменского ковроткачества, учёные, специалисты, представители компаний, занимающихся ковроделием из разных стран мира. Об этом доложил на заседании Правительства вице-премьер Б.Атдаев, говоря о подготовке к мероприятиям, приуроченным к этому празднику.

Также, по случаю праздника, за большие заслуги в развитии и совершенствовании национального искусства ковроткачества, учитывая многолетний добросовестный и самоотверженный труд, профессиональное мастерство, ковровщицам страны будет присвоено почётное звание Türkmenistanyň at gazanan halyçysy («Заслуженная ковровщица Туркменистана»).

Президент Сердар Бердымухамедов поручил вице-премьеру провести торжества по случаю Праздника туркменского ковра, выставку ковровой продукции и заседание Всемирной ассоциации ценителей туркменского ковра на высоком уровне, сообщает ТДХ.