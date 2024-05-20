Делегация Туркменистана посетила город Горган в Иране

Представительная делегация из Туркменистана посетила город Горган провинции Гулистан Исламской Республики Иран.

Как сообщает издание «Туркменистан: Золотой век», в день прибытия туркменская делегация встретилась с руководством провинции Гулистан. Стороны обсудили вопросы, связанные с широким проведением торжеств по случаю 300-летнего юбилея Махтумкули Фраги и изучением творческого наследия поэта на научной основе.

Также было отмечено, что встречи и переговоры на высоком уровне открывают новые возможности для развития двусторонних отношений во всех сферах.

Город Горган является административным центром провинции и расположен в 30 километрах к востоку от Каспия. Через город проходит железная дорога Казахстан-Туркменистан-Иран, ставшая важной частью международного транспортного коридора Север-Юг.

Расширение культурно-гуманитарного сотрудничества между соседними странами стало одним из важных направлений внешнеполитической стратегии Туркменистана. Это важное условие для выхода развития международного сотрудничества на качественно новый уровень. Развитие сотрудничества с Исламской Республикой Иран в различных сферах, в том числе в культурно-гуманитарной, обуславливает плодотворный характер отношений, отмечает источник.