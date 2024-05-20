Глава Туркменистана поздравил Президента Сальвадора с 25-летием установления дипотношений

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил теплые поздравления и наилучшие пожелания Президенту Республики Эль-Сальвадор Найибу Букеле и народу страны по случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя государствами, пишет TDH.

От имени народа и Правительства Туркменистана, а также от себя лично глава государства отметил, что отношения между странами основаны на принципах взаимного уважения, равноправия и доверия. Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул заинтересованность Туркменистана в дальнейшем укреплении двусторонних связей и выразил уверенность в том, что совместными усилиями страны продолжат развивать сотрудничество на благо обоих народов.

Воспользовавшись этой знаменательной датой, Президент Туркменистана передал Президенту Букеле искренние пожелания крепкого здоровья, счастья и благополучия, а дружественному народу Сальвадора – дальнейшего прогресса и процветания.