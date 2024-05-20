В Туркменистане состоятся торжества по случаю Международного дня защиты детей

В Туркменистане идет подготовка к торжествам по случаю Международного дня защиты детей, ежегодно широко отмечаемого в стране 1 июня.

Как доложила на заседании Правительства вице-премьер М.Маммедова, в честь праздника предусматривается провести ряд творческих акций, в частности песенно-музыкальные и культурные мероприятия, конкурсы, конференции.

В Государственном цирке Туркменистана и Государственном конном цирке имени Гёроглы города Аркадаг будут организованы цирковые представления.

В Туркменском государственном кукольном театре состоятся спектакли, а в киноконцертных центрах и кинотеатрах – показы различных кинолент и мультфильмов.

Во Дворце мукамов предусмотрен праздничный концерт симфонического оркестра и объединённого детского хора.

Президент Сердар Бердымухамедов поручил вице-премьеру должным образом подготовиться к организованному проведению в стране торжеств и культурных мероприятий, приуроченных к этому празднику, сообщает ТДХ.